Erschreckende Neuigkeiten von Júlia Hennessy Cayuela! Die Brasilianerin hatte sich in den vergangenen Jahren als Influencerin einen Namen gemacht. Über 300.000 Menschen zog die 22-Jährige mit ihren Beiträgen im Netz in den Bann und teilte dabei auch immer wieder Fotos ihres großen Hobbys: dem Motorradfahren mit ihrem Mann Daniel. Doch eben diese Leidenschaft kostete die beiden nun das Leben. Júlia und ihr Schatz sind bei einem Unfall gestorben.

Wie die brasilianische Zeitung O Tempo berichtet, waren die Turteltauben zuletzt mit ihrer Maschine auf einer Reise durchs Land. Am Donnerstag sei es dann aber in São José dos Pinhais zu einem Unfall gekommen – weder Júlia noch Daniel überlebten den Crash. Was genau passiert ist, ist bis dato unklar.

Besonders tragisch: Noch vor wenigen Tagen kündigte die Beauty die Tour auf ihrem Instagram-Profil an. Zu einem gemeinsamen Foto, das das Paar in voller Motorrad-Montur zeigt, schrieb Júlia: "Das Leben ist kurz, lass uns verrückt sein. Ich, du, Gott und die Straße. Deine Träume sind auch meine!"

Instagram / juliahennessy Júlia Hennessy Cayuela

Instagram / juliahennessy Júlia Hennessy Cayuela, brasilianische Influencerin

Instagram / juliahennessy Júlia Hennessy Cayuela und ihr Mann Daniel

