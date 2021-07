Was für eine putzige Verkündung von Lauren Lapkus (35)! Vor allem durch ihre Rolle als Susan Fischer in der Erfolgsserie Orange Is the New Black ist sie zum Hollywood-Star geworden. Doch auch privat könnte es bei der Beauty momentan kaum besser laufen. Erst im Mai dieses Jahres teilte sie ihren Followern im Netz mit, dass sie erstmals Mama wird. Und nun ist ihr kleines Wunder endlich auf der Welt: Lauren hat ein kleines Mädchen bekommen!

Das ließ sie ihre Community auf Instagram nun mit einem zuckersüßen Video wissen. In dem Clip sieht man, wie Laurens kleine Tochter am Schnuller nuckelt und offenbar total neugierig durch die Gegend schaut. Die Neu-Mama scheint total vernarrt in ihr kleines Mädchen zu sein, da sie die Kamera nicht ein einziges Mal von ihr richtet. In der Bildunterschrift verrät die 35-Jährige sogar bereits den Namen des Neugeborenen: "Holly."

Doch nicht nur Lauren scheint ziemlich entzückt von Holly zu sein – sondern auch ihre Abonnenten. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Glückwünsche zur Geburt und natürlich Kommentare über die Niedlichkeit ihres Kindes: "Einfach großartig, herzlichen Glückwunsch" oder auch: "Was für eine Schönheit", heißt es.

Getty Images Lauren Lapkus bei einem Event für "Holmes & Watson" in West Hollywood im Dezember 2018

Instagram / laurenlapkus Lauren Lapkus, "The Wrong Missy"-Darstellerin

Getty Images Lauren Lapkus, Schauspielerin

