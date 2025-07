So wird das neue "The Big Bang Theory"-Spin-off

Das nächste Kapitel im The Big Bang Theory-Universum wird nun geschrieben! Das neue Spin-off mit dem Titel "Stuart Fails to Save the Universe" wird die Geschichten um die liebgewonnenen Charaktere der Hauptserie erweitern. Im Mittelpunkt steht Kevin Sussman (54) als Stuart Bloom, der schräge Comicbuchladenbesitzer, der schon in der Hauptserie für schräge Momente und Lacher sorgte. Lauren Lapkus (39) kehrt laut Moviepilot als seine Freundin Denise zurück, und Brian Posehn als Geologe Bert ist ebenfalls wieder dabei. Die Serie wird mit starkem Einsatz von Fantasy- und Sci-Fi-Elementen aufwarten – und auch Barry Kripke, gespielt von John Ross Bowie, soll erneut auftreten.

Die genaue Handlung des Spin-offs ist noch nicht bekannt, aber der Einfluss von Serienschöpfer Chuck Lorre (72) verspricht Tiefe und einen bewährten Mix aus Humor und Emotionalität. Während die Serie in der Gegenwart spielt, könnten Fans auf überraschende Gastauftritte altbekannter Gesichter hoffen. Ob Jim Parsons (52), Kaley Cuoco (39) oder Johnny Galecki (50) für kurze Auftritte in die neuen Geschichten integriert werden, bleibt jedoch unklar. In den USA wird die Serie auf dem Warner-Streamingdienst Max veröffentlicht, während für den deutschen Markt noch nicht endgültig festgelegt ist, welcher Sender oder Dienst den Zuschlag erhält. Da sich das Projekt noch in einer so frühen Phase befindet, ist ein Start vor 2026 unwahrscheinlich, so Moviepilot.

Die Darsteller scheinen sich am Set blendend zu verstehen. Immer wieder tauchen Schnappschüsse der Produktion auf, die ihre Begeisterung für das Projekt zeigen. Nicht nur Kevin Sussman und Lauren Lapkus, sondern auch John Ross Bowie und Brian Posehn zeigen sich Seite an Seite mit breitem Grinsen. Trotz der langen Pause seit dem Serienfinale von The Big Bang Theory im Jahr 2019 zeigen diese Bilder ansteckende Freude auf ein Wiedersehen mit liebgewonnenen Figuren – jetzt in einem völlig neuen Abenteuer, das die bisherigen Grenzen der Serie sprengt. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Welt um Stuart entwickelt und welche fantastischen Elemente die Serie bereichern werden.

Instagram / johnrossbowie Lauren Lapkus, Kevin Sussman, John Ross Bowie und Brian Posehn, "The Big Bang Theory"-Stars

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

Getty Images Kevin Sussman, Mai 2019