Sie ist im absoluten Babyglück und kann es kaum fassen! Lauren Lapkus (35) ist in den USA ein gefeierter TV-Star. Mit Serien wie Orange Is the New Black oder The Big Bang Theory begeistert sie Millionen Fans. Doch auch privat läuft es bei der Schauspielerin richtig rund – und das mittlerweile im wahrsten Sinne des Wortes: Lauren wird tatsächlich zum ersten Mal Mutter!

Überglücklich verkündet das die 35-Jährige nun ihrer Instagram-Community. Zusammen mit ihrem Mann Mike, ihrem Hund und den schon ziemlich großen Babybauch posiert sie happy in ihrem Garten. "Wir erwarten diesen Sommer ein Mädchen. Ich bin total überwältigt, dankbar und glücklich", betitelt sie ihren Schnappschuss. Auch ihr Gatte lässt es sich nicht nehmen, diese tolle Babynews zu verkünden: "Kannst du es glauben? Ein Babygirl ist auf dem Weg in diesem Sommer!"

Mit ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs krönen die beiden ihre Liebe nun endgültig. Erst im Herbst 2018 gaben sich die beiden ganz romantisch das Jawort. In einem Interview mit People war sie total überwältigt von diesem schönen Tag. "Ich freue mich so sehr, mit meinem besten Freund verheiratet zu sein", platzte es regelrecht aus ihre heraus.

Getty Images Lauren Lapkus, Schauspielerin

Instagram / laurenlapkus Mike Castle und seine Ehefrau Lauren Lapkus

Instagram / laurenlapkus Lauren Lapkus, "The Wrong Missy"-Darstellerin

