Liv Harland startet mit ihrer Musik richtig durch! Die 23-jährige Straßenmusikerin aus North Yorkshire dürfte in Deutschland zwar eher weniger nekant sein – in Großbritannien jedoch macht sie momentan richtig fett Karriere. Mit ihrer Stimme bezaubert die ehemalige Erzieherin schon seit vier Jahren ihre Fans bei Straßenauftritten in verschiedenen britischen Städten. Und seitdem Liv auch auf TikTok aktiv ist, klingelt ihre Kasse gewaltig!

Wie Daily Mail erfahren haben soll, verdient Liv doch ziemlich gut mit ihrer Straßenmusik. An guten Tagen seien es etwa 400 Pfund – was rund 470 Euro entspricht – und zwar pro Stunde! Mit einer TikTok-Performance habe sie sogar einmal sage und schreibe 1.000 Pfund (rund 1.200 Euro) gemacht. Ihre Fans bescheren ihr zudem zahlreiche Klicks: Auf der Social-Media-Plattform wurden ihre erfolgreichsten Videos mittlerweile 20 Millionen Mal angeschaut.

Doch nicht nur finanziell läuft es rund bei Liv! Durch ihre Präsenz in den sozialen Medien habe das Label frtyfve sie unter Vertrag genommen: Neun Songs, professionelles Marketing und Fotoshootings sind der Deal! "Ich bin so was von überrascht und sprachlos. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Fanbase haben würde", erzählt Liv.

