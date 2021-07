Große Trauer um Franz Christian Gundlach. Der gebürtige Heinbacher war ein berühmter deutscher Fotograf. Mit seinen Modefotografien vor allem in den 50er Jahren ist er bekannt geworden. Viele seiner Werke sind in Museen zu finden. Seine fotografische Sammlung namens "Das Bild des Menschen in der Photographie" zählt zu einer der bedeutendsten Deutschlands. Doch jetzt gab es ein trauriges Update: Gundlach ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Das bestätigte nun der Geschäftsführer der "F.C. Gundlach-Stiftung", Sebastian Lux gegenüber der Bild: "Herr Gundlach ist am Freitagmittag in seinem Zimmer in der Elbschloss Residenz friedlich eingeschlafen. Es war ein plötzlicher Tod ohne vorausgehende Krankheiten." Demnach ist Gundlach nur eine Woche nach seinem 95. Geburtstag in Hamburg verstorben.

Sebastian Lux gab zudem weitere Details über die Beerdigung des Fotografen preis: "Vor rund zwölf Jahren ließ F.C. Gundlach ein Grabmal für sich bauen, einen Beton-Würfel auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Es soll eine große Trauerfeier geben."

