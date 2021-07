Der Content-Creator Theo Junior hatte mit diesem Hype vermutlich nicht gerechnet! Nachdem der Sänger 2016 bei The Voice Kids teilgenommen hatte, begann er rund drei Jahre später auch eine recht erfolgreiche Karriere in den sozialen Medien. Besondere Aufmerksamkeit erreichte er dabei durch ein Video, in dem er lediglich seinen vollen Namen nannte: Theophilus Junior Bestelmeyer. Dieser wurde in Windeseile bekannt – und ist aktuell fast überall im Netz zu finden!

Auf der Plattform TikTok wurde Theos Namens-Video in den vergangenen Wochen fast drei Millionen Mal geklickt. Viele User der App fanden den Namen tatsächlich so ungewöhnlich oder cool, dass sie anfingen, "Theophilus Junior Bestelmeyer" in die Kommentarspalten verschiedenster Videos zu schreiben. Dabei entwickelte sich ein riesiger Trend, an dem wohl kaum ein TikTok-Nutzer hierzulande vorbeikam. "Es war der größte Fehler, meinen Namen gesagt zu haben. Jetzt nervt mich ganz Deutschland", erklärte er seinen Followern kurz später leicht amüsiert. Außerdem zeigte er seinen Ausweis in einem weiteren Clip, um zu beweisen, dass er wirklich so heißt.

Doch obwohl Theo solch eine Reichweite vermutlich nicht erwartet hatte, nutzte er diesen Hype glatt – und veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Song mit dem Titel seines vollen Namens. Das Musikvideo des Songs gelangte sogar in die Trends auf Youtube und erreichte dort Platz 16. "Einfach aus einem Meme einen Hit gezaubert", schrieb Theo in die Videobeschreibung. Scheint, als habe er sich nur durch seinen Namen wortwörtlich einen Namen machen können.

Instagram / theojunior Theophilus Junior Bestelmeyer, TikTok-Star

