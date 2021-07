Eigentlich ist Theophilus Junior Bestelmeyer ja Musiker und war in der Vergangenheit schon bei The Voice Kids zu sehen. Allerdings sammelt der Sänger aktuell nicht nur dank seiner Megastimme neue Follower ein, sondern vor allem wegen seines außergewöhnlichen Namens. Auf TikTok teilte er vor einiger Zeit ein Video, in dem er explizit darüber spricht, wie er als Schwarzer mit einem so adelig klingenden Namen wahrgenommen wird. Seither ist Theophilus Junior Bestelmeyer in aller Munde – und kann das manchmal selbst kaum glauben: "Ich werde Fame wegen meines Namens. Ich mache Musik. Keiner kennt meine Musik, aber meinen Namen könnt ihr!"

