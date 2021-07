Auch an ihr geht diese Zeit nicht spurlos vorüber! Melanie Müller (33) begeistert seit vielen Jahren die Fans der verschiedensten TV-Formate: Sie war Bachelor-Kandidatin, kämpfte sich durch die widrigen Bedingungen im Dschungelcamp und war zuletzt bei Promis unter Palmen zu sehen! Ein weiteres Standbein der Blondine ist der Ballermann-Schlager. Doch aufgrund der Gesundheitskrise ist die Situation auf Mallorca angespannt. Promiflash verriet Melanie jetzt, wie sehr ihr die Urlaubsinsel fehlt.

Als sie im Gespräch mit Promiflash an die Ballermann-Bühne denkt, wird Melanie ganz wehmütig: "Mir fehlt das Ganze total. Mein Herz blutet jeden Tag. Es tut mir für alle Menschen so leid, die ihr ganzes Herz an diese Bühnen gehängt haben." Es sei bitter, wie viele Existenzen zurzeit auf dem Spiel stünden, weil der Betrieb so lange ruhen muss, betonte die 33-Jährige den Ernst der Lage. Dennoch habe sie Verständnis für die verhängten Maßnahmen: "Die Vernunft muss da leider vorherrschen."

Der Blick in die nähere Zukunft falle für sie eher düster aus, schilderte Melanie ihre Gefühlslage: "Hoffnung hat man ja immer, aber die neuesten Zahlen von der Insel verheißen nichts Gutes. Das macht mich total traurig." Ihre aktuellen Projekte beschränken sich daher aufs Fernsehen, fügte sie abschließend hinzu.

Getty Images Melanie Müller im Jahr 2014

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Januar 2021

Getty Images Melanie Müller beim GNTM-Finale in Palma de Mallorca, 2016

