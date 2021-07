Elisabeth Röhm (48) plant wieder zu heiraten! Vergangenes Jahr im März verlobte sich die Schauspielerin mit dem Richter Jonathan Colby, doch zum Altar schritt das Paar nicht. Elisabeth und Jonathan ließen ihre Verlobung platzen und gaben ihre Trennung bekannt. Doch die Hoffnung auf die große Liebe gab der Law & Order-Star offenbar nicht auf. Denn Elisabeth hat sich erneut verlobt!

Wie People berichtet, planen Elisabeth und ihr Partner Peter Glatzer sich bald das Jawort zu geben. "Wir sind seit fast einem Jahr zusammen und freuen uns darauf, unsere Liebe und unser Bekenntnis zueinander im Januar zu feiern", kündigte die 48-Jährige an. Der Filmproduzent und Hotelbauer Peter gab in dem Zuge auch preis, wie er seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte.

Er nahm sie mit zu einem Trip nach Santa Barbara. "Wir gingen auf die Dachterrasse des Hotels, wo die Aussicht wunderschön war. Dann, als ich es nicht mehr aushielt, ging ich auf die Knie", erzählte Peter von dem schönen Moment, als er um Elisabeths Hand anhielt. Dabei wusste der 57-Jährige vom ersten Moment, dass sich eine besondere Beziehung zwischen ihm und der TV-Darstellerin entwickelt. "In dem Moment, in dem ich Lis vor vier Jahren traf, fühlte ich mich so sehr zu ihr hingezogen", ließ Peter Revue passieren.

Instagram / elisabethrohm Elisabeth Röhm, Schauspielerin

Getty Images Elisabeth Röhm in Los Angeles

Getty Images Elisabeth Röhm in Los Angeles

