Elisabeth Rohm (45) ist im siebten Himmel! Über zehn Jahre ist es her, dass die Schauspielerin in Law & Order als stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Serena Southerlyn Fälle des FBI aufklärte. 2005 wurde die Serie nach 85 Episoden abgesetzt, doch für Elisabeth war das erst der Anfang. Es folgten Rollen in "Miss Undercover 2", "American Hustle" und auch Navy CIS. Auch privat scheint sie das Glück gefunden zu haben. Die 45-Jährige ist verlobt – und präsentiert stolz ihren Verlobungsring!

Es ist offiziell: Elisabeth und ihr Freund Jonathan Colby haben sich vor einem Monat verlobt! Die Schauspielerin wollte alle Welt an ihrem Glück teilhaben lassen und nutzte so kurzerhand den roten Teppich für die Präsentation ihres Verlobungsrings aus. Bei einer Vorführung ihrer neuen Dramaserie "The Oath" hat Elisabeth voller Stolz ihren glitzernden Ring in die Kamera gehalten. Sogar ihr Outfit war perfekt auf ihr neues Schmuckstück abgestimmt: Ein schwarzes Pailletten-Kleid und wunderschöne Diamant-Ohrringe.

Erst kürzlich hatte Elisabeth auf Instagram ihre Verlobung bekannt gegeben und ihren Bald-Ehemann als "den liebevollsten, gütigsten, elegantesten, großzügigsten und außergewöhnlichsten Mann" beschrieben. "Lange Zeit" hatte sie darauf gewartet, ihren Jonathan zu finden, gestand sie weiter.

Splash News Katrina Law und Elisabeth Rohm bei einem Screening von "The Oath"

Splash News Elisabeth Rohms Verlobungsring

Instagram / elisabethrohm Jonathan Colby und Elisabeth Rohm in New York City

