Elisabeth Röhm (48) ist unter der Haube! In Sachen Liebe hatte die Schauspielerin offenbar nicht immer Glück: Nach ihrer ersten Ehe mit ihrem Ex Ron Anthony Wooster ist ihre anschließende Verlobung mit Richter Jonathan Colby geplatzt. Kurz darauf fand der Law & Order-Star dann aber in Peter Glatzer seinen Mister Right. Nachdem die Blondine erneut einen Antrag bekam, wollte das Paar im kommenden Januar vor den Traualtar treten – jetzt kam doch alles schneller als geplant: Elisabeth und Peter haben geheiratet!

Wie das Paar diese Woche in einem Interview mit der New York Times verriet, haben sich Liz und Peter bereits am 5. Oktober das Jawort gegeben – und zwar im Hinterhof ihres Hauses in Los Angeles. Als Gäste luden die beiden Turteltauben nur ihren engsten Freundes- und Familienkreis ein. Via Instagram veröffentlichte die frischgebackene Ehefrau nun auch ein paar Schnappschüsse des besonderen Tages und schrieb dazu: "Wir haben geheiratet!"

Gegenüber der Zeitung erzählten die Eheleute auch, dass ein Freund die rund 30-minütige Trauung gehalten haben soll. Auch Liz' inzwischen 13-jährige Tochter Easton aus erster Ehe sowie Peters Bruder Jonathan waren bei der Feier mit von der Partie.

Getty Images Elisabeth Röhm in Los Angeles

Instagram / elisabethrohm Elisabeth Röhm, Schauspielerin

Instagram / elisabethrohm Elisabeth Röhm mit ihrem Partner Peter

