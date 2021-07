Schock für Stefan Stürmer und seine Frau! Am Ballermann sorgt der Musiker mit seinen Hits wie "Meine Nummer 1", "Willst du mit mir geh'n" oder "Rio de Janeiro" seit Jahren für gute Laune bei seinen Fans. Zum Feiern ist ihm aktuell aber wohl weniger zumute. Stefan und seine Frau mussten Fürchterliches erleben: Während sie in ihrem Ferienhaus auf Mallorca schliefen, wurden sie von zwei Einbrechern überrascht.

Die Überwachungskamera hielt den beängstigenden Vorfall fest. Zu sehen sind zwei maskierte Personen, die versuchen, ins Innere des Hauses zu kommen. Laut Bild waren die Einbrecher dabei aber so laut, dass das Paar, das im Obergeschoss schlief, wach wurde. Stefan gelang es, die Eindringlinge in die Flucht zu schlagen. Da seine Frau schrie, sprintete der "Heute Nacht"-Interpret sofort wieder zu ihr hoch, wobei er sich am Knie verletzte.

Trotzdem hatten der Musiker und seine Liebste Glück, dass sie von dem Lärm wach wurden. Der Einbruchsversuch hat Sachschäden an Fenstern und Türen hinterlassen, gestohlen wurde jedoch nichts. Stefan hat bereits Anzeige erstattet.

Instagram / stefan_stuermer_offiziell Stefan Stürmer mit seiner Frau

Instagram / stefan_stuermer_offiziell Stefan Stürmer, Juni 2021

Instagram / stefan_stuermer_offiziell Ballermann-Star Stefan Stürmer mit seiner Frau

