Prinz William und Kate bemühen sich um bodenständige Kinder

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) stehen vor einer ganz besonderen Herausforderung: Die Erziehung ihrer drei Kinder soll so bodenständig wie möglich verlaufen, trotz ihres Lebens als Royals. Insbesondere Prinz George (12), der eines Tages König werden wird, soll auf diese Aufgabe vorbereitet werden. Experten des Königshauses äußern jedoch laut Kurier Bedenken. Sie warnen William und Kate davor, dass keines ihrer anderen Kinder – Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) – ähnliche Wege einschlagen solle wie Prinz Andrew (65) und Prinz Harry (40). Diese gelten als abschreckende Beispiele für "Ersatzkinder" in der königlichen Familie.

Ein Adelskenner erklärte kürzlich im Podcast "Palace Confidential", dass es schwierig sei, Kindern mit weniger direkter Thronfolge eine geeignete Rolle innerhalb der Royals zu geben. Während Prinz George auf die Zukunft als König vorbereitet werde, sei es umso wichtiger, dass seine Geschwister ihre eigene Identität finden, ohne das Gefühl zu entwickeln, im Schatten zu stehen. Die Rolle der jüngeren Geschwister müsse klar definiert und mit sinnvollen Aufgaben gefüllt werden, um mögliche Grollgefühle oder falsches Anspruchsdenken zu verhindern. Prinz Harry und Herzogin Meghan (44) hätten mit ihren öffentlichen Aussagen sowie dem Rücktritt von ihren königlichen Pflichten immer wieder Spannungen innerhalb der Familie verursacht, während Prinz Andrew nach der Epstein-Affäre vollständig ins Abseits des Königshauses rückte.

Trotz dieser Herausforderungen scheinen William und Kate als Team bestens aufgestellt. Beide teilen dieselben Erziehungswerte und setzen sich dafür ein, dass alle drei Kinder glücklich aufwachsen. Kate wird für ihre Bemühungen gelobt, die Familie so normal wie möglich zu führen, sei es durch persönliche Gespräche mit den Lehrern ihrer Kinder oder die Wahl von Aktivitäten, die wenig glamourös, aber dafür kindgerecht sind. William hat in der Vergangenheit auch betont, dass seine eigene Kindheit zwischen königlicher Pflicht und privatem Rückzug für ihn oft eine Gratwanderung war. Diese Erfahrungen scheinen ihm nun zu helfen, einen Weg für seine eigene Familie zu finden.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz George, Prinz William und Prinzessin Charlotte, Juli 2025

Getty Images Prinz William und Prinz George

Getty Images, Getty Images Prinz Andrew, Prinz Harry und Herzogin Meghan