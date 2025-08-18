Sohn brach sich Arm: Eva berichtet von ihrem Horror-Urlaub

Der geplante Sommerurlaub von Realitystar Evanthia Benetatou (33) in Griechenland entwickelte sich zum Albtraum. Neben verheerenden Waldbränden, die die Region heimsuchten, musste Eva gleich zwei schlimme Vorfälle in der Familie bewältigen. Zuerst brach sich ihre Tante ein Bein, und kurze Zeit später passierte auch ihrem Sohn George ein Unglück: Beim Hüpfen auf dem Bett zog sich der Vierjährige einen Armbruch zu. Dabei schockierte besonders der darauffolgende Klinikbesuch, wie Eva in einem umfangreichen Statement auf Instagram berichtete.

Eva erklärte, dass der gebrochene Arm ihres Sohnes in der Klinik ohne ordentliche Betäubung gerichtet wurde, während sie ihn festhalten sollte. "Ich dachte, ich seh nicht richtig: Sie haben ihm den Arm einfach bei Bewusstsein gerade gebogen", erzählt sie schockiert. Der kleine George zeigte sich trotz der Schmerzen bewundernswert tapfer und überstand die Prozedur ohne großen Protest. Doch für Eva war die Situation zu viel, und sie musste das Zimmer verlassen.

Die Tage zuvor waren für Eva ohnehin von Stress und Ängsten geprägt. Die Waldbrände, die sich in Griechenland ausbreiteten, hatten sie sehr belastet. Eva schilderte die ungewöhnliche und beklemmende Situation ihren Fans und zog Vergleiche mit einem Horrorfilm. Dabei war die Reise so geplant gewesen, dass sie entspannte Tage mit ihrem Sohn und ihrer Familie verbringen wollte. Umso härter trafen sie die sich häufenden schlechten Nachrichten. Fans des Realitystars sprachen ihr in Kommentaren viel Mitgefühl und Genesungswünsche aus.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George im Juni 2025

Instagram / evanthiabenetatou Realitystar Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George

