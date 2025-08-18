Darum wurde Anne Wünsches Instagram-Account deaktiviert

Anne Wünsche (33) hat schockierende Neuigkeiten für ihre Fans: Ihr Instagram-Account wurde gesperrt! Zunächst hatte es so gewirkt, als hätte die Social-Media-Bekanntheit ihr Profil nach der Trennung selbst deaktiviert – doch inzwischen zeigt sich, dass die Situation ganz anders ist. "Ich habe ihn nicht selbst deaktiviert", erklärte Anne in einer Pressemitteilung. Offenbar wurde ihr Profil gemeldet und daraufhin von Instagram blockiert. Ob die Sperre dauerhaft bleibt oder bald aufgehoben wird, konnte sie bisher nicht bestätigen. Unter ihren Followern sorgt das nun für reichlich Verwirrung.

Die genauen Hintergründe, warum Annes Instagram-Account gemeldet wurde, sind derzeit unklar. In der Regel greift Instagram zu solchen Maßnahmen, wenn vermehrt Verstöße gegen die Richtlinien gemeldet werden. Ob Anne selbst von möglichen kritischen Inhalten überrascht wurde oder ob andere Gründe hinter der Sperre stecken, ließ sie bislang offen. Auffällig ist jedoch: Der Vorfall folgt nur wenige Tage auf das Beziehungsende mit Karim El Kammouchi (36) und ihre Ankündigung, sich eine Social-Media-Pause gönnen zu wollen.

Die Social-Media-Ikone ist für ihre offenen Einblicke in ihr Privatleben bekannt und begeistert Hunderttausende Follower mit ihren Posts. Umso größer war die Verwunderung, als Fans beim Versuch, Annes Instagram-Profil aufzurufen, nur die Fehlermeldung "Diese Seite ist leider nicht verfügbar" erhielten. Nach der turbulenten Trennung wirkte das für viele fast wie ein geplanter Rückzug aus der Öffentlichkeit. Doch die jüngste Klärung zeigt, dass Anne offenbar selbst von der Sperre überrascht wurde. Nun bleibt abzuwarten, wie schnell sie wieder auf Instagram aktiv sein kann – und ob ihre Reichweite darunter gelitten hat.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin