Dana Diekmeier erzählt von Delanis (14) Krankheitsgeschichte

Hinter Dana und Dennis Diekmeier (35) liegen schwierige Monate. In einem YouTube-Video berichtet die Frau des Ex-Fußballprofis nun von der Krebserkrankung ihrer Tochter Delani. Ende 2024 habe der Teenager erste Symptome gehabt, die sie schließlich in die Uniklinik Heidelberg führten. "Von da an ging alles Schlag auf Schlag. [...] Dann haben sie uns gesagt, dass Delani einen Tumor an der Nebenniere und das Cushing-Syndrom hat", berichtet die Influencerin. Nach einer ersten OP habe sie gehofft, dass das Problem beseitigt sei, doch am 21. Februar folgte der nächste Schock: Die Mediziner fanden beidseitige Metastasen in der Lunge der 14-Jährigen. Ihre Mutter erinnert sich in ihrem Video: "Da bleibt dir die Luft zum Atmen weg."

Für Dana war es besonders schwer, ihre Tochter nicht vor der Krankheit beschützen zu können. "Dieses Kind anzugucken, das neben dir sitzt, und diese Nachricht hören muss und du kannst nichts machen als Mutter", erklärt die Rothaarige und führt emotional fort: "Wie oft ich mich gefragt habe, was ich falsch gemacht habe, während meiner Schwangerschaft oder als sie klein war. Dass ich sie nicht geschützt habe, dass ich ihr nicht helfen kann. Was ist da passiert?"

Delanis Behandlung hat seit ihrer Diagnose für die Familie Diekmeier höchste Priorität. Erst kürzlich musste Mama Dana allerdings ein ernüchterndes Update geben. "Die zweite Chemo, die sie vor einigen Wochen bei Delani versucht haben, ist leider auch nicht angeschlagen", informierte die Spielerfrau ihre Follower auf Instagram. Die Chance auf eine vollständige Heilung sei damit weiter in die Ferne gerückt.

IMAGO / Eventpress Dana Diekmeier mit ihrer Tochter Delani, Dezember 2018

IMAGO / Future Image Dion, Delani und Dana Diekmeier, März 2019

