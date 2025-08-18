ZDF-Fernsehgarten-Fans sind genervt von Sauf-Publikum

Moderatorin Andrea Kiewel (60) musste sich in der letzten Ausgabe des ZDF-Fernsehgarten einem lautstarken Sauf-Trupp stellen. Während eines Interviews mit dem Bundestrainer der Flag-Football-Frauennationalmannschaft verlor "Kiwi", wie sie von ihren Fans genannt wird, kurz die Fassung, als die verkleidete Gruppe hinter ihr unüberhörbar feierte. "Ihr habt mich schon mit Bier bekleckert", wies sie die ausgelassenen Partygäste zurecht. Der Vorfall heizt den Ärger vieler Fans weiter an, die vermehrt über Spaß-Touristen klagen, die nicht wegen der Musik oder der Show kommen, sondern nur wegen des Trinkens.

Die Begeisterung für den ZDF-Fernsehgarten, der seit fast 40 Jahren in den Sommermonaten auf dem Mainzer Lerchenberg stattfindet, ist groß, was die Tickets extrem begehrt macht. Doch immer häufiger beschweren sich eingefleischte Schlagerfans, dass die wenigen Plätze von Gruppen belegt werden, die den Fernsehgarten nur als günstige Gelegenheit für Partys nutzen. Eine alkoholisierte Gruppe junger Männer auf der Veranstaltung bestätigte diese Annahme, indem sie gegenüber Bild zugab: "Als vor ein paar Wochen das Video eines Gasts herumging, der neben Andrea Kiewel ein Bier geext hat, war das für uns der Anlass, hierherzukommen." Einige Fans vor Ort stieß das sauer auf. "Die jungen Leute schauen sich nur noch die günstigsten Sachen an, um damit einmal auf Instagram angeben zu können. Hauptsache, sie fallen auf", wetterte beispielsweise ein Zuschauer im Interview mit dem Newsportal.

Trotz dieser direkten Kritik sieht der Sender in den feierwütigen Gästen offenbar kein Problem. Als Bild die Verantwortlichen der Sendung zu der Situation befragte, erklärte eine Sendersprecherin lediglich: "Der ZDF-Fernsehgarten ist ein Sommerhighlight für alle, die Musik, gute Unterhaltung und die besondere Atmosphäre auf dem Lerchenberg genießen wollen. Wir freuen uns über das große Interesse der Fans, die dies live vor Ort erleben möchten."

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten im August 2025

