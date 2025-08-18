So geht es Anne Wünsche nach der Trennung von Karim

Anne Wünsche (33) hat sich nun öffentlich zu der schwierigen Zeit nach ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (36) geäußert. In einem kurzen Statement gegenüber Promiflash räumte sie ein, dass es ihr momentan nicht gut gehe. "Nicht so gut, wirklich nicht...", erklärte die Influencerin auf die Frage nach ihrem aktuellen Befinden. Trotz der belastenden Situation bemühte sich die 33-Jährige, offen zu sprechen – hielt ihre Antworten jedoch bewusst knapp. Besonders das gemeinsame Co-Parenting für Sohn Savio hat für die frisch getrennten Eltern derzeit große Bedeutung.

Wie es in Zukunft weitergeht, ist derzeit noch unklar. Anne erklärte, dass sie und Karim bislang keine endgültige Entscheidung getroffen haben, wie sie das Co-Parenting für Savio gestalten wollen. Beide möchten offensichtlich das Wohl ihres Sohnes in den Mittelpunkt stellen – doch wie das konkret aussehen wird, bleibt abzuwarten. Inmitten dieser emotional herausfordernden Phase nehmen sich die beiden bewusst die Zeit, die nötig ist, um eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.

Anne und Karim waren vor ihrer Trennung ein eingespieltes Team, auch wenn Anne als Social-Media-Star häufig im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stand. Ihre Entscheidung, kurz nach dem Beziehungsende eine Pause von den sozialen Medien einzulegen, zeigt, dass sie nun Zeit für sich braucht, um mit der neuen Situation zurechtzukommen. Gerade für Anne, die in der Vergangenheit stets offen und ehrlich Einblicke in ihr Leben gegeben hat, markiert dies einen einschneidenden Wendepunkt. Doch auch Karim muss sich den Herausforderungen stellen, die das Leben als Vater mit sich bringt – nun ohne die gemeinsame Partnerschaft mit der Mutter seines Sohnes. Wie sich ihr weiterer Weg entwickeln wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

