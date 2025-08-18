Stella Stegmann erlebte in ihrer Jugend sexualisierte Gewalt

Stella Stegmann (28) hat in der jüngsten Folge ihres Podcasts "Sassy Bubble" über ein sehr persönliches und schwerwiegendes Thema gesprochen: sexualisierte Gewalt. Gemeinsam mit ihrer Podcast-Partnerin, dem Ex-GNTM-Girl Cassy Cassau, eröffnete sie die Folge mit der Ankündigung, dass es diesmal ernst werde. Dann berichtete die ehemalige Bachelorette von einem Vorfall aus ihrer Jugend, als ihr ein ehemaliger Bekannter nachts unerwünschte körperliche Nähe aufzwang. Erst nach einiger Zeit habe sie die unangenehme Begegnung beenden können. "Man ist vielleicht auch in so einer kleinen Schockstarre oder so", erinnert sich Stella.

Am nächsten Tag sei es ihr mit dem Erlebten sehr schlecht gegangen. "Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe – ich habe mich so eklig gefühlt. Ich wollte einfach nur duschen und das irgendwie loswerden", schildert sie. Stella macht deutlich, dass Grenzen akzeptiert werden sollten und betont, dass nur ein deutliches 'Ja' als Zeichen der Zustimmung gewertet werden kann. Sie stellt klar: "Nichts ist eine Einladung, ein klares 'Nein' sollte akzeptiert werden!" Cassy merkt im Gespräch zudem an, wie viele Frauen in Deutschland mit solchen Erlebnissen konfrontiert werden.

Stella und Cassys Podcast ist noch ein recht neues Projekt: Erst Anfang Juli machten die beiden Too Hot To Handle: Germany-Girls mit einem lustigen Social-Media-Clip bekannt, dass sie unter die Podcasterinnen gehen. "Jetzt einen sassy Podcast mit einer anderen freizügigen, bisexuellen Feministin rausbringen und alle alten weißen Männer und ihr Steinzeitdenken zum Zittern bringen", beschrieb Cassy damals mit Augenzwinkern die Maxime ihres neuen Projekts. Seither nutzen die beiden Frauen die Plattform für diverse gesellschaftlich relevante Themen.

IMAGO / Horst Galuschka Stella Stegmann beim 29. RTL Spendenmarathon im November 2024

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Realitystar

