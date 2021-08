Dieser Gig war wohl einer der schwersten in der Bandgeschichte von ZZ Top. Am Mittwoch wurde der plötzliche Tod von Dusty Hill (72) bekannt gegeben. Das jahrelange Mitglied der Rockgruppe ist im Schlaf in seinem Haus in Houston, Texas im Alter von 72 Jahren verstorben. Nur zwei Tage nach Bekanntwerden dieser traurigen Nachricht standen Billy Gibbons und Frank Beard jetzt wieder auf der Bühne.

Am Freitag fand das erste Konzert von ZZ Top ohne Dusty statt – dafür aber mit Elwood Francis an der Bassgitarre. Vor seinem Tod musste Dusty bereits die Tour aufgrund von gesundheitlichen Gründen unterbrechen. Auf seinem Wunsch hin wurde seine Position von Elwood besetzt. Das machte auch Billy bei dem Gig in Tuscaloosa, Alabama noch einmal deutlich. "Ich habe einen neuen Mann hier, wie ihr wisst. Das ist eine Anweisung von Dusty. Mein Freund, euer Kumpel, Elwood Francis wird hier hinter mir spielen", richtete der 71-Jährige sich laut Ultimate Classic Rock an das Publikum.

Dass der Auftritt der erste in einem halben Jahrhundert Bandgeschichte ohne Dusty sein wird, war bereits bekannt. Aufgrund des Todes des Musikers war das Konzert jedoch auf eine andere Weise emotional. Die Gedanken der Männer waren durchgehend bei ihrem verstorbenen Kollegen. "Was haltet ihr von diesem Elwood? Er reißt den Boden für Dusty auf", rief Billy im Laufe des Abends.

Anzeige

Getty Images Dusty Hill und Billy Gibbons im Jahr 2007

Anzeige

Getty Images Billy Gibbons, 2017

Anzeige

Getty Images Dusty Hill, Frank Beard und Billy Gibbons, 2016 bei einem Auftritt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de