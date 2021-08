Ist sie wieder Single? Mabel McVey mischt seit Jahren die internationale Musikszene auf. Mit Hits wie "Don't Call Me Up" und "Mad Love" begeisterte die Schwedin weltweit ihre Fans. Seit vergangenem Jahr lief es auch privat rund für die Musikerin: Sie datete den Schauspieler Rome Flynn (29)! Doch jetzt scheint die Beziehung der beiden in die Brüche gegangen zu sein – Mabel und Rome haben sich offenbar getrennt!

Da sie in London lebt und er in Los Angeles litt die Liebe der beiden von Anfang an unter der großen Entfernung. Nach einem halben Jahr trennten sie sich bereits, fanden im April aber wieder zueinander. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, hätten die zwei nun erneut den Schlussstrich gezogen. "Mabel und Rome haben eine gute Chemie zusammen, aber es ist kein Geheimnis, dass es in ihrer Beziehung immer große Hindernisse gab", sagte ein Insider dem Blatt.

Wenn die beiden zusammen am selben Ort waren, sei die Stimmung zwischen ihnen immer großartig gewesen, betonte die Quelle. Doch ihre Liebe habe die große Distanz nicht überstanden: "Leider hat es nicht funktioniert und jetzt sind sie beide wieder Single.

Instagram / mabel Sängerin Mabel, 2020 auf Instagram

Instagram / romeflynn Rome Flynn, US-amerikanischer Schauspieler

Getty Images Sängerin Mabel, 2020 bei den Brit Awards

