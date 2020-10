Jetzt läuft es auch in der Liebe! Seit ein paar Jahren ist die britische Sängerin Mabel nun erfolgreich im Musikbusiness. Ihre Hitsongs "Don't Call Me Up" und "Mad Love" wurden von Radiosendern weltweit auf und ab gespielt. Dieses Jahr gewann sie sogar einen der begehrten Brit Awards in der Kategorie "Beste neue Künstlerin". Nun macht sie erneut positive Schlagzeilen: Mabel soll in einer Fernbeziehung mit dem Schauspieler Rome Flynn (28) sein!

Wie The Sun jetzt berichtet, soll die Tochter der Sängerin Neneh Cherry eine Beziehung über Distanz mit dem How to Get Away with Murder-Darsteller führen. Der Vater eines Kindes soll seiner Angebeteten vor Kurzem einen Strauß Rosen geschickt haben, um seine Liebe zu beweisen. Ein Vertrauter der Sängerin verriet zudem: "Rome hat Mabel für sich gewinnen können. Sie findet ihn großartig und hält ihn für einen richtig süßen Typen." Angeblich kenne Mabel den Hottie aus Los Angeles schon länger – die Beziehung sollen sie jedoch erst vor Kurzem eingegangen sein. Wann und wo sich die Wege der beiden Künstler kreuzten, ist jedoch unklar.

Die riesige Entfernung sei für die zwei allerdings nicht ideal. Aufgrund der aktuellen weltweiten Reisebestimmungen sei es für die Londonerin nicht möglich, ihren Partner in seinem kalifornischen Zuhause zu besuchen. Nichtsdestotrotz seien die beiden in ständigem Kontakt miteinander. "Sie hoffen aber, dass sie sich möglichst bald wieder im echten Leben sehen können", fügte der Insider hinzu.

Instagram / mabel Sängerin Mabel, 2020 auf Instagram

Instagram / romeflynn Schauspieler Rome Flynn, 2020

Instagram / mabel Sängerin Mabel, 2020 auf Instagram

