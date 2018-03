Hat er etwa eine Neue? Robert Pattinson (31) hatte bisher einfach kein Glück mit Frauen. Seine langjährige Freundin Kristen Stewart (27) betrog ihn während der Dreharbeiten zu "Snow White and the Huntsman" mit Regisseur Rupert Sanders (47). Danach folgten ein paar kurze Liebschaften mit Stars wie Katy Perry (33), bevor er eine dreijährige Beziehung mit Musikerin FKA Twigs (30) hatte. Diese Liaison zerbrach im Oktober 2017. Nur fünf Monate nach dem Liebes-Aus zeigte sich der Twilight-Star nun wieder in weiblicher Begleitung!

Laut Mirror sollen Robert und die junge Frau während der London Fashion Week quasi unzertrennlich gewesen sein. Bei der Dame handelte es sich um Sängerin Mabel McVey. Die 22-Jährige und der Schauspieler sollen superglücklich gewirkt und ganze zwei Nächte miteinander verbracht haben. "Sie waren auf der Vogue-Party im 'Annabel's' und am folgenden Abend auf der Fashionparty des Labels Miu Miu", plauderte ein Insider aus. Auch wenn der 31-Jährige sich in Zurückhaltung geübt habe, sei ihre Freundschaft danach aufgeblüht. Ob daraus auch Liebe wird? Noch hat sich keiner der beiden dazu geäußert!

Mabel ist eine Newcomerin im Musikbusiness und die Tochter des Produzenten Cameron McVey, der unter anderem mit der Band Sugababes gearbeitet hat. Noch in diesem Jahr wird Robs Bekanntschaft mit Harry Styles (24) auf Tour gehen.

WENN.com Robert Pattinson und FKA Twigs während einer Premiere in London 2017

@ParisaMichelle / Splash News Robert Pattinson bei den 2018 Film Independent Spirit Awards

TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images Mabel McVey, Sängerin

