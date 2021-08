Vaterfreuden bei James Maddison! Vor einem Monat tauchten Fotos auf, die den Sportler bei einer heißen Party auf Ibiza zeigten – eine Schar attraktiver Frauen inklusive. Zu dieser Zeit war seine hochschwangere Freundin Kennedy alleine zu Hause in England. Trotz der Paparazzi-Aufnahmen sind die beiden nach wie vor glücklich zusammen. Jetzt sind der Torschützen-Hottie und seine Modelfreundin erstmals Eltern geworden.

Auf Instagram verkündete der 24-Jährige stolz die Geburt seines Sohnes. "Leo Cruz Maddison! Willkommen auf der Welt, Sohn. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Kennedy mein Liebling, du bist der Wahnsinn", schrieb er in dem zugehörigen Post und lobte auch gleich seine Liebste. Weiter verriet er in dem Bildbeitrag, der ihn mit seinem Sprössling zeigt, dass der Kleine am 31. Juli zur Welt gekommen ist.

Unter dem Post sammeln sich Glückwünsche von James' Fußballerkollegen, unter ihnen Callum Wright, Ryan Haynes, Michee Efete und Jordan Henderson. Fast alle schrieben schlicht: "Herzlichen Glückwunsch, Bruder." Von Ryan gab es hingegen ein Herz-Emoji.

Getty Images Profikicker James Maddison

Instagram / madders James Maddison mit seinem Sohn Leo

Instagram / madders Profikicker James Maddison mit seiner Freundin Kennedy

