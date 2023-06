UK-Kicker James Maddison und schwangere Freundin im Urlaub

Sie genießen den Urlaub vor der Geburt! James Maddison (26) und seine Freundin Kennedy Alexa hatten im Sommer 2021 ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen dürfen. Vor wenigen Wochen verkündeten der Kicker und seine Liebste dann wieder frohe Botschaften: Der kleine Leo wird bald großer Bruder von Zwillingen. Und vor deren Geburt genießen James und Kennedy noch einen romantischen Urlaub!

Aus Spanien teilt die Beauty jetzt zahlreiche Schnappschüsse bei Instagram. In verschiedensten Outfits setzt sie dabei ihre Babykugel perfekt in Szene. Zum Abendessen zeigte sich Kennedy in einem hautengen braunen Kleid – doch auch im Bikini präsentiert sie ihren wachsenden Babybauch.

Auch die freudigen Neuigkeiten ihres zweiten Nachwuchses verkündete die Beauty auf Social Media. Damals teilte sie voller stolz einen Schnappschuss, auf dem sie ihre Hand liebevoll auf ihren Bauch gelegt hat. "Das Geheimnis ist gelüftet – wir erwarten Zwillinge", schrieb sie zu dem Posting. Auch die Geschlechter ihrer Babys kannten sie schon: Es werden ein Junge und ein Mädchen.

Instagram / kennedyalexa Kennedy Alexa, Juni 2023

Instagram / kennedyalexa James Maddison und Kennedy Alexa

Instagram / kennedyalexa Kennedy Alexa, Juni 2023

