Zwillinge: UK-Fußballer James Maddison wird wieder Vater!

Es gibt tolle Neuigkeiten von James Maddison (26)! Der britische Fußballspieler und seine Partnerin Kennedy hatten im Sommer 2021 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen: Der kleine Sohn namens Leo ist seither der ganze Stolz des Paares. Jetzt vergrößern der erfolgreiche Kicker und seine Liebste erneut ihre Familie: James und Kennedy erwarten nämlich wieder Nachwuchs – und zwar Zwillinge!

Diese erfreuliche Neuigkeit verkündet Kennedy jetzt voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil. Zu einem Schnappschuss, auf dem sie total happy ihren Babybauch berührt, schreibt sie: "Das Geheimnis ist gelüftet – wir erwarten Zwillinge!" Zusätzlich verrät sie auch direkt, welches Geschlecht ihre ungeborenen Babys haben. "Wir können es kaum abwarten, unseren kleinen Jungen und unser kleines Mädchen kennenzulernen", freut sie sich.

Nicht nur die werdende Dreifach-Mama und der Dreifach-Papa in spe sind ganz aus dem Häuschen – auch die Fans freuen sich total für die Familie! In der Kommentarspalte gratulieren zahlreiche Supporter dem Paar. "Ich freue mich so sehr für euch" oder auch "Das sind wunderbaren Neuigkeiten", schwärmen beispielsweise zwei Nutzer.

