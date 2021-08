Paddy Colliar musste um sein Leben bangen! Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer ist mittlerweile vor allem als Influencer im Netz aktiv – und begeistert seine Fangemeinde regelmäßig mit seinem Fitness-Content: So präsentiert er nicht nur seinen durchtrainierten Körper, sondern lässt seine Follower auch an seiner Trainingsroutine teilhaben. Am vergangenen Samstag folgte für Paddy jedoch ein großer Schock: Er war in eine Messerstecherei verwickelt – und liegt nun im Krankenhaus!

Wie Adelaide Now berichtet, habe der 27-Jährige gestern eine Party in der australischen Stadt Adelaide besucht. Gegen 1:30 Uhr habe er mehrere kleinere Stichwunden im Rücken erlitten – und musste daraufhin in eine Klinik gebracht werden. Wie es zu der Messerstecherei kam, ist bislang jedoch nicht bekannt. Es wird aber angenommen, dass Paddy gerade einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau schlichten wollte, als er plötzlich von hinten überwältigt wurde.

Der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat selbst meldete sich nach den schrecklichen Geschehnissen im Netz ebenfalls zu Wort. "So habe ich mir das Ende meines Samstagabends nicht vorgestellt", schrieb er unter einen Boomerang in seiner Instagram-Story. Wenige Stunden später gab Paddy seinen Fans noch ein Update zu seinem Gesundheitszustand: "Es geht mir okay. Ich habe nur ein bisschen Blut verloren und mir die Rippen gebrochen. Ich bin so froh, dass ich noch hier bin."

