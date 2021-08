Hayden Panettiere (31) ist zurück! Im Juni vergangenen Jahres hatte sich die Schauspielerin von ihrem Freund Brian Hickerson getrennt. Die gebürtige US-Amerikanerin ging sogar noch weiter – und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Wenige Wochen später wurde ihr Ex wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Damals zog sich die Sängerin immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück: Nun wurde Hayden erstmals nach dem Liebes-Aus wieder auf einem Event gesichtet!

Wie DailyMail berichtet, besuchte die 31-Jährige am vergangenen Donnerstag eine Veranstaltung von Paris Hilton (40). In Los Angeles wurde deren neue Netflix-Serie "Cooking with Paris" vorgestellt. Hayden ließ sich unter anderem gemeinsam mit der Sängerin Paula Abdul (59) und der Vampire Diaries-Darstellerin Kat Graham (31) ablichten. Sie schien ihren öffentlichen Auftritt total zu genießen, denn auf den Schnappschüssen strahlt sie regelrecht in die Kamera.

Die damaligen Geschehnisse rund um Brian hatten die "Custody"-Darstellerin schwer mitgenommen. Im Juli vergangenen Jahres äußerte sie sich selbst zu den Vorfällen. "Ich erzähle euch die Wahrheit über das, was mir passiert ist, in der Hoffnung, dass meine Geschichte anderen Menschen in gewaltbelasteten Beziehungen Mut macht, sich die Hilfe zu suchen, die sie brauchen und verdienen", notierte Hayden in einem Instagram-Post.

Hayden Panettiere und Brian Hickerson 2018

Hayden Panettiere, Schauspielerin

Hayden Panettiere, Schauspielerin

