Hayden Panettiere brauchte ihre vierjährige Schauspielpause

Hayden Panettiere (35) feiert nach einer vierjährigen Auszeit ihr Schauspiel-Comeback und sprach offen darüber, wie diese Pause ihr Leben verändert hat. In einem exklusiven Interview mit Us Weekly verriet die Schauspielerin, dass sie ihre Auszeit nie geplant hatte: "Ich hatte vier Jahre Pause eingelegt. Ich wusste nicht, dass das passieren würde oder wollte das so, aber so hat es sich eben ergeben." Die Amerikanerin gab zu, dass sie diese Zeit dringend gebraucht habe – und nun voller Energie und mit neuem Selbstbewusstsein ihrer Karriere einen neuen Anstrich geben möchte. Ihr neuer Film, die Horror-Komödie "A Breed Apart", startet am 16. Mai in den Kinos und per Streaming. An Hayden Panettieres Seite spielen Virginia Gardner (30) und Grace Caroline Currey.

Während ihrer unfreiwilligen Pause habe sich für Hayden nicht nur beruflich, sondern auch privat viel getan. Sie betonte im Gespräch, wie wichtig das richtige Umfeld und verlässliche Menschen in ihrem Leben für ihren Neuanfang seien. "Ich fühle mich viel gefestigter und bodenständiger in dieser verrückten Welt", so die Schauspielerin. Besonders schätzt sie, dass sie jetzt endlich ihren eigenen Weg geht, sich ständig weiterentwickelt und mit sich selbst im Reinen ist. "Ich war nie diese Version von mir selbst, und ich habe nie so sehr akzeptiert, wer ich bin, ohne mich entschuldigen zu müssen", sagte sie und unterstrich, dass sie sich jetzt nicht mehr als "junges Mädchen, das keine Ahnung hat", abgestempelt fühlt – ein Image, das sie als Schauspielerin seit ihrem vierten Lebensjahr nie ganz losgeworden ist.

Privat gilt Hayden seit Jahren als Kämpfernatur, die trotz Rückschlägen immer wieder aufsteht. Sie ist bekannt für ihre Erfolge als Schauspielerin und Sängerin – ebenso wie für ihren offenen Umgang mit persönlichen Krisen und ihre enge Bindung zur Familie. Besonders die Geburt ihrer Tochter stellte einen Wendepunkt in ihrem Leben dar und die lange Karriere im Rampenlicht machte sie früh erwachsen. Ihre Fans schätzen sie für ihre Authentizität und ihre Fähigkeit, – wie nun auch auf der Leinwand in "A Breed Apart" – Humor mit Stärke zu verbinden. Dass sie im neuen Film sogar mit einem Helikopter fliegen und gegen imaginäre Tiere kämpfen durfte, machte die Rolle laut Hayden besonders spannend: "Es ist sehr viel von mir in der Figur. Das Actionreiche hat einfach Spaß gemacht", schwärmte die Schauspielerin.

Hayden Panettiere, Schauspielerin

Hayden Panettiere im März 2023

