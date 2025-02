Zum 2. Todestag: Hayden Panettiere gedenkt Bruder Jansen

Am 19. Februar erinnerte sich Hayden Panettiere (35) mit einem emotionalen Instagram-Post an ihren jüngeren Bruder Jansen Panettiere (✝28), der vor zwei Jahren im Alter von 28 Jahren plötzlich verstarb. Die Schauspielerin schrieb: "Heute vor 2 Jahren habe ich meinen kleinen Bruder verloren. Dieser erstaunliche Mensch hat das Leben so vieler Menschen berührt. Besonders meins. Der Schmerz ist nicht messbar. Ich bete, dass du an einem wunderschönen Ort bist, J. Dass du in Frieden bist und dass ich dich am Ende wiedersehen werde. Ruhe in Frieden, Bruder. Du wirst so vermisst und überaus geliebt." Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto der beiden Geschwister. Jansen starb 2023 an Komplikationen, die durch ein unentdecktes vergrößertes Herz und Probleme mit der Aortenklappe verursacht wurden.

Jansen war nicht nur Schauspieler wie seine Schwester, sondern auch ein talentierter Künstler. In Filmen wie "Tiger Cruise" und "Racing Stripes" arbeitete er an der Seite von Hayden. Nach seinem Tod veröffentlichte die Familie eine Erklärung, die seine Wärme, seinen Charme und seinen kreativen Geist ehrte. Hayden sprach in Interviews offen darüber, wie der Verlust ihres einzigen Bruders sie tief getroffen hat. "Er war mein einziger Bruder und es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen. Als ich ihn verlor, fühlte es sich an, als hätte ich die Hälfte meiner Seele verloren. Ich werde nie darüber hinwegkommen. Egal, wie viele Jahre vergehen, ich werde seinen Verlust nie überwinden", sagte sie 2024 gegenüber People.

Die Geschwister hatten eine enge Bindung. Hayden sah es als ihre Aufgabe an, Jansen zu beschützen, und der Verlust hinterließ eine spürbare Lücke in ihrem Leben. Jansen, der für seine trockenhumorige Art und seine Leidenschaft für Kunst bekannt war, stellte regelmäßig seine Werke auf Instagram aus und inspirierte viele Menschen mit seiner Kreativität. Hayden selbst kämpfte nach seinem Tod mit emotionalen und körperlichen Herausforderungen, wie sie in späteren Interviews offen erklärte. Die Erinnerungen an ihn, so sagte sie, würden für immer in ihrem Herzen bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / jrpanettiere Hayden und Jansen Panettiere im Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Jansen Panettiere und Hayden Panettiere, Oktober 2013

Anzeige Anzeige