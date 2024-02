Hayden Panettiere erinnert sich emotional an Bruder Jansen

Sie wird ihn nie vergessen. Vor rund einem Jahr musste Hayden Panettiere (34) einen schweren Verlust verkraften: Ihr Bruder Jansen (✝28) ist verstorben. Der Schauspieler war in seiner Wohnung von einem besorgten Freund aufgefunden worden, als er nicht zu einer Verabredung erschienen war. Als Ursache wurde später ein vergrößertes Herz angegeben. Nun jährt sich Jansens Tod zum ersten Mal. Seine große Schwester Hayden nimmt das zum Anlass, um ihres Bruders rührend zu gedenken.

Auf Instagram postet Hayden ein Foto, das die beiden gemeinsam in Neoprenanzügen beim Streicheln eines Hundes zeigt. Dazu teilt sie ihre Gedanken: "Heute ist der erste Todestag meines kleinen Bruders. Ihr sollt wissen, dass ich ihn und seine Sachen in meinem Herzen behalte." Vor allem seine Gemälde seien das, was sie immer an ihn erinnere, denn sie sehe sie beim Aufstehen und beim Schlafengehen. "Ruhe in Frieden, mein Bruder. Eines Tages sehen wir uns wieder", schließt die "Heroes"-Darstellerin dann offenbar ergriffen.

Wie sehr Hayden um Jansen trauerte, zeigte sich auch in ihrer Kleiderwahl auf seiner Beerdigung im März 2023. Dort trug sie über der schwarzen Bluse eine bunte Bomberjacke. Das auffällige Kleidungsstück soll ihrem Bruder gehört haben. Ein offenbar harter Moment für die US-Amerikanerin, denn beim Verlassen der Kirche sah man noch die Tränen in ihren Augen.

Instagram / haydenpanettiere Jansen und Hayden Panettiere, Schauspieler

Instagram / jrpanettiere Hayden Panettiere und ihr Bruder Jansen

MEGA Hayden Panettiere im März 2023

