Wirres Interview: Fans sind besorgt um Hayden Panettiere

Hayden Panettieres (35) Fans machen sich Sorgen. Vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin ein Interview, in dem sie unter anderem erstmals über den Tod ihres Bruders Jansen (✝28) sprach. Doch viele User im Netz sind der Meinung, dass sie in dem Gespräch durcheinander wirkte, ihre Augen glasig aussahen und sie Probleme hatte, sich zu artikulieren. Es wird sogar vermutet, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. "Es sollte ein Gesetz geben, das es verbietet, Interviews zu geben und Videos zu veröffentlichen, in denen eine Person des öffentlichen Lebens ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen steht oder einfach nicht gut drauf ist. Eine Schande", schreibt ein Fan unter dem Video auf Instagram. Zwei weitere merken an: "Arme Hayden. Sie ist offensichtlich nicht nüchtern" und "Das ist völlige Ausbeutung. Dies ist eine Süchtige, die offensichtlich nicht nüchtern ist."

Viele fordern das Magazin auf, das Interview zu löschen, da es der 35-Jährigen nicht gut ging. Auch Dancing with the Stars-Alumna Peta Murgatroyd (38) reihte sich ein und kommentierte, dass der Clip entfernt werden sollte. Gegenüber Page Six äußert sich Haydens Sprecher zu den besorgten Kommentaren zu dem Interview und erklärt, dass es für sie "sehr emotional war, zum ersten Mal über ihren Bruder zu sprechen - und dass es ein langer und anstrengender Tag für sie war. Sie war nicht betrunken."

Hayden hat in der Vergangenheit offen über ihre Kämpfe mit Alkohol- und Drogenabhängigkeit gesprochen, die sie bereits im Teenageralter begann. Wie sie in einem früheren Gespräch mit People schilderte, habe sie schon mit 15 Jahren Pillen genommen – auch vor Red-Carpet-Auftritten. 2020 habe sie einen Entzug in einer stationären Klinik gemacht und sei danach clean und nüchtern gewesen. Ob sie seither rückfällig wurde, erzählte sie in dem neuen Interview nicht. Jedoch sprach die "Nashville"-Darstellerin über die harte Zeit nach dem Tod ihres Bruders Jansen, den sie nie verkraften werde: "Mein Herz wird gebrochen bleiben. Ich werde nie darüber hinwegkommen können. Egal wie viele Jahre vergehen, ich werde nie über seinen Verlust hinwegkommen."

Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

Instagram / jrpanettiere Hayden und Jansen Panettiere im Dezember 2020

