Hayden Panettiere spricht erstmals über Tod ihres Bruders

Schauspielerin Hayden Panettiere (35) hat in einem emotionalen ersten Interview über den Tod ihres Bruders Jansen (✝28) gesprochen. Der Schauspieler starb im Februar 2023 unerwartet an einer nicht diagnostizierten Herzkrankheit, nur drei Wochen vor der Premiere von Haydens Film "Scream 6". Die Schauspielerin, die jahrelang gegen Drogen- und Alkoholabhängigkeit gekämpft hatte und nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik während der frühen 2020er wieder auf einem guten Weg zu sein schien, war zutiefst erschüttert. "Er war mein einziger Bruder und es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen", sagte Hayden im Gespräch mit People. "Als ich ihn verlor, fühlte ich mich, als hätte ich die Hälfte meiner Seele verloren."

Nach Jansens Tod habe Hayden mit starken körperlichen und emotionalen Reaktionen zu kämpfen gehabt. Ihre Agoraphobie sei erneut zum Vorschein gekommen und sie habe ihr Haus kaum verlassen. Der Stress habe zu einer rapiden Gewichtszunahme geführt, was ihr ohnehin angeschlagenes Selbstbewusstsein weiter schmälerte. "Ich fühlte mich nicht selbstsicher genug, um Kleidung anzuziehen und das Haus zu verlassen, aber ich wusste auch, dass ich raus musste, um mich nicht weiter so zu fühlen", erklärte sie. Ein Wendepunkt sei schließlich ein Treffen mit Personaltrainerin Marnie Alton gewesen, mit der sie eine sofortige Verbindung gespürt habe.

Hayden habe begonnen, langsam mit Marnie zu trainieren und so die heilende Kraft langer Spaziergänge und offener Gespräche entdeckt. Die daraus resultierenden Endorphine hätten ihre Stimmung merklich verbessert und dabei geholfen, den Stress abzubauen. Trotz der andauernden Trauer über den Verlust ihres Bruders betonte Hayden, dass sie jeden Tag ein Stück mehr zu sich selbst zurückfinde. "Ich werde immer über seinen Verlust traurig sein, egal wie viele Jahre vergehen, ich werde es niemals überwinden", fügte sie hinzu.

Instagram / jrpanettiere Hayden und Jansen Panettiere im Dezember 2020

Getty Images Hayden Panettiere, US-amerikanische Schauspielerin

