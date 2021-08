Hängt bei Melanie Müller (33) und Mike Blümer wirklich der Haussegen schief? Die einstige Bachelor-Kandidatin äußerte bei Promi Big Brother zuletzt große Sorgen um ihre Ehe: Ganz offen enthüllte die Kultblondine, in den vergangenen Jahren kalt geworden zu sein und nicht sicher zu sein, wie es nach der Show weiter gehe. Nach den emotionalen Ausbrüchen der Reality-TV-Bekanntheit äußerte sich jetzt ihr Ehemann zu den Problemen – und bestätigte die Krise...

Am Sonntagabend war Mike bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" zu Gast. Mit den Moderatoren Melissa Khalaj (32) und Jochen Bendel (53) diskutierte der zweifache Vater offen über die Aussagen seiner Frau. "Die Geschichte, die uns seit ein paar Monaten begleitet, gehört nicht in die Öffentlichkeit. Dass Melli jetzt darüber redet, ist sicherlich nicht optimal", erklärte Mike und fügte hinzu, die Sendung bisher kaum verfolgt zu haben: "Ich brauche mal ein bisschen Abstand und Freiheit. Ich mache momentan mein Männerding."

Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, wollte also auch der Familienpapa nicht verraten. Mike versicherte jedoch, große Hoffnung auf ein Happy End zu haben – und auch Janine Pink (34), die ebenfalls Gast in der Show war, zeigte sich zuversichtlich: "Ich habe sie schon beide oft erlebt und sie sind schon ein gutes eingespieltes Team zu Hause. Ich glaube, die Auszeit ist gerade für beide gut!" Melanie reflektiere sich gerade, vermutete die ehemalige Promi-BB-Siegerin: "Sie merkt, was sie falsch gemacht hat!"

Sat.1 / Marc Rehbeck Melanie Müller, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike und Töchterchen Mia

ActionPress Janine Pink beim "Promiboxen" im Jahr 2020

