Hängt der Haussegen bei Melanie Müller (33) wirklich so schief? Die Gerüchte halten sich seit einigen Wochen, dass es in der Ehe der Ballermann-Sängerin und ihres Mannes Mike Blümer heftig kriselt. Sie wurden noch befeuert, als ihr Gatte während ihres Einzugs in den Promi Big Brother-Container nicht im Publikum war. Das ging übrigens auch nicht unbemerkt an der quirligen Blondine vorbei. Ganz offen spricht sie nun sogar aus, dass sie sich um ihre Ehe sorgt...

Im Einzelinterview fängt Melli plötzlich an, sentimental zu werden, als sie darüber nachdenkt: Sie kenne es von sich gar nicht, dass sie Körperkontakt sucht oder kuschen will. "Das hat sicherlich auch meinem Partner gefehlt. Ich wurde immer kälter und aggressiver", sinniert die 33-Jährige. Als sie weiter in Erinnerungen schwelgt, kommen ihr sogar die Tränen. Die gebürtige Oschatzerin habe einfach Angst, was die Zukunft bringt – und was alles geschieht, während sie nicht zu Hause ist: "Da sorgt man sich schon, was in den drei Wochen passiert."

So kommt die Zweifachmama zu dem Schluss, dass sie, wenn sie wieder in ihren eigenen vier Wänden ist, unbedingt etwas ändern muss, damit ihre Ehe das verflixte siebte Jahr übersteht. "Ich hab einiges zu glätten, wenn ich nach Hause komme", erklärt Melli abschließend.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 6. August 2021, um 20:15 Uhr täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller bei "Promi Big Brother"

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller bei der Eröffnung der Imbissbude Grillmüller auf Mallorca

Sat.1 Melanie Müller bei "Promi Big Brother" 2021

