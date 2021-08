Jetzt ist es leider offiziell: R5 Homixide ist tot. Der aufstrebende Künstler wuchs in Atlanta auf, wo er sich früh einen Namen als Straßenmusiker gemacht hatte. Mittlerweile hat er es von der Straße geschafft und sogar einen Plattendeal ergattert. Erst im Juli erschien sein neuer Song "Lion Heart". Doch nun machen traurige Nachrichten um den Rapper die Runde. R5 Homixide ist mit gerade einmal 24 Jahren gestorben.

Das bestätigten Freunde des in Atlanta geborenen Rappers. Auf Instagram veröffentlichten viele von ihnen Fotos von R5 Homixide. "Wer zum Teufel passt jetzt auf mich auf? Nimm mich mit, Zwilling", schrieb etwa Rapkollege Problem Child 5 und ergänzte eine Reihe von Emojis mit gebrochenen Herzen. Auch Money Game Boo widmete seinem Kumpel einen Beitrag. "Dein Herz war so groß wie die Welt", schrieb er darin. Zuvor hatte auf Twitter das Gerücht die Runde gemacht, dass der US-Amerikaner sich am Montag das Leben genommen haben soll.

Musik war R5 Homixides Leben. "Ich gehe ins Studio, wenn ich mir etwas von der Seele reden muss, und es gibt keine andere Möglichkeit, als es in einem Song zu verarbeiten", erzählte der Hip-Hopper beispielsweise erst vor zwei Monaten im Interview mit The Progress Report.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

