RaeLynn lässt auch kurz vor der Geburt offenbar kein Event sausen! Im vergangenen Mai verkündete die einstige The Voice-Viertelfinalistin süße Nachrichten: Fünf Jahre nach ihrer Hochzeit mit Josh Davis erwartet die beiden nun ihren ersten Nachwuchs. Wer denkt, dass die Sängerin nun die Füße hochlegt, irrt sich. Obwohl es nicht mehr lange dauert, bis RaeLynn ihr Baby auf der Welt begrüßen kann, besuchte sie eine Veranstaltung.

Mit einem beachtlichen Babybauch war die Musikerin am vergangenen Mittwoch in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee bei den Academy of Country Music Awards. Im neunten Schwangerschaftsmonat und damit nur wenige Wochen vor der Geburt schlenderte sie über den roten Teppich – doch nicht nur das: Sie stand später sogar auf der Bühne und performte. Für ihren Auftritt hatte sie sich in ein schwarzes kurzes Kleid und ziemlich hohe High Heels geworfen.

Ihren Fans verriet die werdende Mutter auf Instagram auch das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes. Sie und ihr Mann erwarten ein Mädchen! Auch einen Namen haben sie sich bereits überlegt: Die Kleine soll Daisy Rae heißen.

Getty Images RaeLynn, August 2021

Getty Images Josh Davis und RaeLynn bei den 50. CMA Awards in Nashville, 2016

Instagram / raelynnofficial RaeLynn, August 2021

