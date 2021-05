Baby-News von RaeLynn und ihrem Mann Josh Davis! In der zweiten Staffel von The Voice scheiterte die US-amerikanische Sängerin im Team von Blake Shelton (44) zwar im Viertelfinale, doch privat könnte es für die Musikerin wohl kaum besser laufen. Anfang 2016 feierten die Castingshow-Teilnehmerin und Josh eine XXL-Hochzeit – ein Event, das sich auch ihr ehemaliger "The Voice"-Mentor und seine Verlobte Gwen Stefani (51) nicht entgehen ließen. Und nun krönen sie ihr Glück erneut: RaeLynn erwartet ihr erstes Baby!

Via Instagram enthüllte die werdende Mutter an ihrem Geburtstag ihr niedliches Geheimnis: "Alles Gute zum Geburtstag an mich! Ich bin 27 Jahre alt und trage seit 21 Wochen unser Baby in mir", schrieb die Blondine zu einem niedlichen Foto von sich und ihrem Ehemann. Ihr Babybauch ist darauf schon deutlich zu erkennen. Auch das Geschlecht ihres ersten Kindes verriet die "God Made Girls"-Interpretin bereits: Sie erwartet ein Mädchen!

Im Interview mit People betonte RaeLynn, dass es sich bei dem ungeborenen Baby um ein absolutes Wunschkind handelt. Im Laufe des vergangenen Jahres habe sich das Paar über die wichtigen Dinge im Leben Gedanken gemacht. "Und für uns bedeutet das, unsere Familie zu gründen", erklärte die Songwriterin.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images RaeLynn bei den CMT Music Awards in Nashville, 2019

Getty Images Josh Davis und RaeLynn bei den 49. CMA Awards in Nashville, 2015

