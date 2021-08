Josephine Langford (24) und Hero Fiennes Tiffin (23) plaudern aus dem Nähkästchen. Am 2. September hat das Warten für die After-Fans endlich ein Ende. Der dritte Teil der beliebten Buchadaption kommt in die Kinos. Schon vorab war klar: Auch in "After Love" dreht sich alles um die Beziehung von Tessa und Hardin und vor allem um ihr wildes und leidenschaftliches Sexleben. Aufgrund von Corona fanden die Dreharbeiten dieses Mal aber an einem anderen Ort, mit neuer Crew und ohne einige Darsteller statt. Fielen Joe und Hero die intimen Sex-Szenen am neuen Set schwerer? Promiflash hat nachgefragt...

"Wenn du darüber nachdenkst, dass ein Film nicht echt ist und du in einer Szene in sechs Kameras vor dir schaust, dann macht es keinen großen Unterschied, wo drehst – weil es sowieso fiktiv ist", erklärte die Australierin gegenüber Promiflash. Für die Blondine sei es demnach nicht von Bedeutung, ob sie die heißen Szenen mit ihrem Schauspielkollegen am gewohnten Set in Atlanta oder in Bulgarien drehe. Aber – so musste sie doch zugeben – die anwesenden Personen könnten doch etwas Einfluss auf ihr Wohlbefinden nehmen. "Es fühlt sich schon ein bisschen anders an, wenn du mit anderen Leuten drehst", musste die 24-Jährige einräumen.

Dass so viele Rollen aufgrund der Reiserestriktionen während der Pandemie ausgetauscht werden mussten, stieß bei den Fans zuletzt nicht auf große Begeisterung. In einer Promiflash-Umfrage gaben satte 90 Prozent der Teilnehmer an, dass sie lieber die Originalbesetzung gesehen hätten. Nur die übrigen zehn Prozent waren überzeugt, dass die Szenen auch ohne die alten Gesichter super werden. Joe und Hero scheinen sich aber sicher zu sein, dass trotz der Neubesetzung alles beim Alten bleibt.

Promiflash Josephine Langford im Promiflash-Interview

Constantin Film Verleih GmbH Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford in "After Love"

Promiflash "After"-Star Hero Fiennes Tiffin im Promiflash-Interview

