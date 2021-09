Hero Fiennes Tiffin (23) und Josephine Langford (24) sind mit ihrer Arbeit in "After Love" zufrieden! Nach langem Warten ist es endlich so weit: Der dritte Teil der After-Filmreihe ist in den Kinos angelaufen. Viele Fans fieberten seit Monaten darauf hin – sie sind gespannt, ob der Streifen mit fast komplett neuer Besetzung an die Vorgänger überhaupt herankommt. Hero und Josephine, die weiterhin das Liebespaar Tessa und Hardin spielen, schwärmten bereits gegenüber Promiflash von der Produktion. "Part drei ist vielleicht sogar mein Lieblingsteil – drei oder vier. Wenn das nicht Grund genug ist, den Film anzugucken, dann weiß ich nicht, was sonst", betonte der Brite.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de