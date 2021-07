Nach diesem Trailer brauchen die After-Fans wohl erst mal eine Abkühlung. Am 2. September geht endlich der lang ersehnte dritte Teil der Buch-Adaption, "After Love", an den Start. Bereits im vergangenen Februar erschien der erste Teaser, der schon mal einen Vorgeschmack lieferte, was die Besucher im Herbst in den Kinos erwartet. Jetzt wurde auch ein längerer Trailer veröffentlicht und der macht unmissverständlich klar: Die Fortsetzung wird heiß und höchst dramatisch!

So sieht man die beiden Protagonisten Tessa (Josephine Langford, 23) und Hardin (Hero Fiennes Tiffin, 23) nur in zwei Situationen: Entweder sie haben Sex oder sie streiten miteinander. Etwas oder besser gesagt jemand, der Gegenstand vieler der Streitereien der Turteltauben ist, wird auch endlich gezeigt: Robert, gespielt von Cast-Neuzugang Carter Jenkins. Er stürzt Tessa in ein echtes Gefühlschaos und macht ihrem Freund Konkurrenz. Am Ende ist die große Frage: Kann Hardin seine Eifersucht und sein unberechenbares Verhalten im Zaum halten oder zerbricht die Beziehung der beiden endgültig?

Die Fans der "After"-Filmreihe erfahren aber nicht nur endlich genauere Details zur Handlung – sie sehen auch erstmals Chance Perdomo (24) als Landon und Stephen Moyer (51) als Christian Vance. Die Schauspieler sind die Neubesetzungen der beiden Figuren, nachdem Shane Paul McGhie und Charlie Weber (42) das Franchise verlassen hatten.

ActionPress Hardin und Tessa in "After Passion"

Constantin Film Verleih GmbH "After Love"-Filmplakat

ActionPress Hardin und Tessa in "After Passion"

