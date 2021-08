Die After-Fans können sich offenbar auf extraheiße Szenen und eine super Story freuen. Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass der dritte Teil der Buch-Adaption im September endlich an den Start geht. Der nächste Streifen heißt "After Love" und erste Trailer zeigen bereits vorab: Die Kinobesucher erwartet Drama und sexy Szenen mit den Hauptdarstellern Josephine Langford (24) und Hero Fiennes Tiffin (23). Doch kann der neue Teil den Vorgängern überhaupt das Wasser reichen? Promiflash hat bei Joe und Hero nachgefragt und erfahren: "After Love" soll noch besser werden, als alles zuvor.

"Auch wenn viele sagen, der erste Teil ist der Beste – hier ist das nicht der Fall", betonte Josephine im Gespräch mit Promiflash. Ihrer Meinung nach sei nicht nur die Story ziemlich gut – die Szenen seien einfach viel intensiver und bieten den Charakteren mehr Raum, sich zu entfalten. "Ich denke, wir haben mehr Dialoge und längere Szenen. Wir hatten irgendwie mehr Zeit zum Atmen während der Szenen", resümierte sie. Die Beziehung der beiden Hauptfiguren sei so viel besser nachzuvollziehen gewesen. Laut der Australierin hätten am Set einfach alle einen Megajob gemacht.

Auch Hero, der Hardin spielt, ist von "After Love" ganz begeistert und gesteht gegenüber Promiflash, dass es seiner Meinung nach sogar die besten Sequenzen bietet: "Der dritte Teil ist mein Lieblingsteil – drei oder vier. Wenn das nicht genug Grund ist, es zu gucken, dann weiß ich nicht, was sonst."

Constantin Film Verleih GmbH Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford als Hardin und Tessa in "After Love"

Promiflash Josephine Langford im Promiflash-Interview

Promiflash "After"-Star Hero Fiennes Tiffin im Promiflash-Interview

