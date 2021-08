Philipp Danne (36) könnte aktuell nicht glücklicher sein! Seit zwölf Jahren gehen der gebürtige Kölner und seine Partnerin Viktoria nun schon gemeinsam durchs Leben. Doch erst vor vier Jahren gab sich das Paar dann schließlich das Versprechen auf immer und ewig. Nun überraschte der Synchronsprecher seine Fans mit sehr süßen Nachrichten: Der Schauspieler verriet, dass er zum ersten Mal Vater wird.

In einem Gespräch mit Bunte gab der 36-Jährige diese freudige Nachricht nun bekannt. Bereits im Oktober soll das Kind auf die Welt kommen. Philipp und seine Liebsten verrieten zudem, dass die Schwangerschaft vollkommen ungeplant war und sie nicht nachgeholfen hätten: "Wir haben es einfach probiert", schilderte die werdende Mutter. Der Illustrierten gegenüber verrieten die baldigen Eltern zudem, dass sie sich auf einen Sohn freuen dürften.

Viktoria habe außerdem bereits früh gemerkt, dass ein kleines Wesen in ihr heranwachse, da sie unter typischen Schwangerschaftssymptomen wie Übelkeit gelitten habe. Doch weil ihr Mann noch wegen Dreharbeiten unterwegs war und sie es ihm nicht am Telefon sagen wollte, musste der Papa in spe ganze zwei Wochen warten, bis er von seinem Glück erfuhr. "Als sie es dann endlich gesagt hat, habe ich mich einfach nur mega gefreut und dann hat sie auch gestrahlt. Das war total süß", versicherte der In aller Freundschaft-Darsteller.

Anzeige

Getty Images Philipp Danne und Viktoria Danne im April 2019

Anzeige

Instagram / philipp_danne Viktoria Danne im August 2021

Anzeige

Getty Images Viktoria und Philipp Danne im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de