Diese neun deutschen TikTok-Stars haben den Sommer ihres Lebens vor sich! In den USA ist es schon gang und gäbe, dass sich große Social-Media-Stars zu einer exklusiven Wohngemeinschaft zusammentun, um gemeinsam noch mehr Menschen zu erreichen. Gute Beispiele dafür sind das Hype House oder Sway House, in denen unter anderem Megastars wie Charli D'Amelio (17), Addison Rae (20) oder Bryce Hall (22) am Start waren. Jetzt wagen auch neun deutsche Creator so ein Projekt – allerdings im Rahmen einer coolen Show!

Seit dem ersten September wohnen die deutschen TikTok-Stars Theo Carow, Nic Kaufmann, Nadine Breaty, Rick Azas, Tobi You, Karim Jamal, Lucy Lacht, Alex Freerun und Theresa Ankirchner in einer luxuriösen 2000-Quadratmeter-Villa auf Ibiza, um dort zusammen vor traumhafter Kulisse Content zu produzieren. Doch das nur für 100 Tage, denn beim 9:16 Creator House handelt es sich um eine Social-Media-Show, in der wöchentliche Challenges absolviert werden müssen. Dazu werden unter anderem auch Stargäste wie Alex Mariah Peter, Caro Daur (26) oder auch Olivia Jones (51) eingeladen.

Wer die besten und vor allem viralsten Clips zu gesellschaftlich relevanten Wochen-Themen wie mentale Gesundheit, Cancel Culture und Co. produziert, dem winken am Ende der hundert Tage der Schlüssel für die Luxusbude auf der Baleareninsel. Verfolgen kann man das ganze selbstverständlich auf allen großen Social-Media-Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok. Was sagt ihr zum Projekt 9:16 Creator House? Stimmt ab.

Anzeige

Instagram / 916.house Alex Freerun, Rick Azas, Lucy Lacht, Nadine Breaty und Theresa Ankirchner

Anzeige

Instagram / 916.house Die Bewohner des 9:16 Creator House auf Ibiza

Anzeige

Instagram / 916.house Die 9:16-Creator-House-Crew am Pool

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de