Guido Maria Kretschmers peinliche Begegnung mit Tina Turner

Guido Maria Kretschmer (60) hat mit einer besonderen Anekdote aus seinem Leben für Aufmerksamkeit gesorgt. In einer neuen Folge der Kultsendung erinnerte er sich laut Moviepilot an eine Begegnung der ungewöhnlichen Art: Der Designer traf niemand Geringeren als die inzwischen bereits verstorbene Musiklegende Tina Turner (†83). Der Zufall wollte es, dass die Grammy-Gewinnerin 2012 inkognito vor ihm in der Schlange eines Supermarkts in London stand. Als er sie erkannte, signalisierte Tina Turner ihm mit einem Finger auf den Lippen, dass sie nicht erkannt werden wolle.

Guido, der ihre Diskretion akzeptierte, wurde von der Situation dennoch sichtlich überrumpelt. Als die Sängerin sich schließlich bei ihm mit den Worten "Vielen Dank, mein Schatz" bedankte, wollte der Designer dies erwidern. Offenbar von Nervosität überwältigt, klopfte er ihr jedoch einfach nur verlegen auf den Arm und stammelte "Schon gut, Tina". Seine unbeholfene Reaktion sorgte bei der Sängerin für Lachen, während Guido selbst den Moment später als eine recht peinliche, aber doch charmante Erinnerung beschrieb. Obwohl ihm solche Treffen mit Prominenten keineswegs fremd sind, machte ihn die plötzliche Begegnung mit Tina Turner sprachlos.

Guido Maria Kretschmer ist für seine offene und humorvolle Art bekannt, mit der er vor allem in der Show Shopping Queen seine Fans begeistert. Abseits der Öffentlichkeit legt der Designer großen Wert auf einen gepflegten Lebensstil, verzichtet dabei jedoch nach eigenen Aussagen auf Schönheitskorrekturen wie Botox. Trotz seines beruflichen Umgangs mit Glamour und Stars ist es genau diese bodenständige Persönlichkeit, die ihm solche besonderen Momente schenkt und ihn bei seinen Fans so beliebt macht. Die Begegnung mit Tina Turner bleibt für ihn ein unvergessliches Highlight in seinem Leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Host

Anzeige Anzeige

Getty Images Tina Turner im September 1997

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2019