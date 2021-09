Nach zehn Jahren Liebe endlich den Ring angesteckt! Disney-Star Garrett Clayton (30) ist seit 2011 mit dem Drehbuchautor Blake Knight liiert. 2018 verlobten sich die beiden dann. Seitdem mussten Garrett und Blake wegen der aktuellen Gesundheitslage ihre Hochzeit schon zweimal verschieben. Jetzt ist der große Tag aber endlich gekommen: Die beiden Turteltauben sind den einen Schritt weitergegangen – sie haben Ja gesagt.

Diese tolle Liebes-News bestätigte der Schauspieler nun gegenüber People: "Wir haben so lange versucht, zu heiraten, deswegen waren wir sehr aufgeregt." Endlich konnten Garrett und Blake am Labor Day Wochenende in einem Privathaus in Los Angeles den Bund fürs Leben schließen. Das Anwesen ist Teil des Walt-Disney-Anwesens und verfügt über eine echte Nachbildung des Wunschbrunnens von Schneewittchen. "Wir sind beide Disney-Nerds", erklärte der "King Kobra"-Darsteller.

Das Paar sagte "Ja" in maßgeschneiderten Zegna-Anzügen während einer Zeremonie im Freien, an der 160 Freunde und Familienmitglieder teilnahmen. Clayton und Knight haben sich gegen eine Hochzeitsfeier entschieden, weil "wir es einfach so einfach wie möglich machen wollten", verriet Blake. Aber sie wurden von ihren Müttern von gegenüberliegenden Seiten des Torbogens hereingeführt, wo sich die Bräutigame trafen, um die Gelübde auszutauschen.

Getty Images Schauspieler Garrett Clayton

Instagram / garrettclayton1 Garrett Clayton und Blake Knight

Instagram / hrhblakeknight Blake Knight und Garrett Clayton, 2021

