Das Supertalent-Fans aufgepasst! Die neue Staffel der beliebten Show sorgte schon vor dem offiziellen Start für großes Aufsehen: Nachdem zunächst die komplette Jury durch Lukas Podolski (36), Chantal Janzen und Michael Michalsky (54) ersetzt wurde, folgte vor wenigen Tagen der große Schock: Der Ex-Nationalspieler kann aufgrund seiner Corona-Infektion leider doch nicht an dem Format teilnehmen. Dafür werden nun verschiedene Gastjuroren seinen Platz einnehmen. Doch wann läuft die neue Staffel eigentlich?

Quotenmeter gab jetzt den offiziellen Starttermin der Sendung bekannt: Ab dem 2. Oktober wird die Show wie gewohnt am Samstagabend über die Bildschirme flimmern. Insgesamt zehn Folgen soll es geben – und die Jury wird am Ende jeder Episode entscheiden, welche Kandidaten sich über ein Ticket fürs Halbfinale freuen dürfen. Wie gewohnt soll auch in der neuen Staffel der "Goldene Buzzer" zum Einsatz kommen, der die Teilnehmer auf direktem Weg ins Finale schickt.

In der ersten Folge müssen die Zuschauer allerdings auf Chantal verzichten: Zu Beginn der Aufzeichnungen sei die Schauspielerin noch in Quarantäne gewesen. Stattdessen werden in der ersten Episode die Let's Dance-Bekanntheit Motsi Mabuse (40) und der Influencer Riccardo Simonetti (28) den Platz hinter dem Jurypult einnehmen.

Anzeige

Getty Images Chantal Janzen in Hamburg, 2015

Anzeige

Action Press / Nicole Kubelka / Future Image Michael Michalsky im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de