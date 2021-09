Das gab es bei Das Supertalent noch nie! Dass es in der kommenden Staffel der Castingshow einige Veränderungen geben wird, war schon klar, nachdem die komplette Jury und die Moderatoren ausgetauscht wurden. Als dann vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass Lukas Podolski (36), der eigentlich einer der drei neuen Juroren neben Chantal Janzen und Michael Michalsky (54) hätte sein sollen, ausfällt, musste RTL nochmals umdisponieren. So gibt es nun in jeder Folge einen neuen Gastjuror!

Bei den Aufzeichnungen am 25. August nahmen neben Michael bereits Motsi Mabuse (40), die Ehrlich Brothers und Riccardo Simonetti (28) am Jurypult Platz. Diese vier sind allerdings nicht die einzigen Promis, die der Show einen Besuch abstatten. Während Guten Morgen Deutschland wurden nun weitere große Namen angekündigt: Unter anderem sind Kaya Yanar (48), Yvonne Catterfeld (41), Sophia Thomalla (31) und Andrea Kiewel (56) als Gastjuroren dabei. Besonders die "ZDF-Fernsehgarten"-Gastgeberin ist richtig happy über diesen Job, sagte sie – sie sei ein absoluter Fan dieser "großartigen Show". Deshalb habe sie nicht eine Sekunde gezögert, die Einladung anzunehmen.

Auch Sophia habe sich riesig gefreut, als sie angefragt wurde, ob sie für eine Sendung am Supertalent-Jurypult Platz nehmen möchte. Die Are You The One?-Moderatorin plaudert sogar schon aus, worauf man sich bei ihr gefasst machen könne: "Wenn ich etwas total schlecht finde, dann sage ich auch, dass ich das total schlecht finde."

Anzeige

Daniela Müller Brunke Michael Michalsky, "Das Supertalent"-Juror

Anzeige

Getty Images Andrea Kiewel im Februar 2017

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige

Wie findet ihr es, dass es in jeder Folge einen neuen Gastjuror geben wird? Toll, das ist eine klasse Idee. Ich bin kein Fan davon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de