Spannende Wendung im Liebesleben von Ampika Pickston (40)! Durch die TV-Show The Real Housewives of Cheshire wurde die Beauty einem großen Publikum bekannt. Ganze fünf Staffeln sorgte sie für Unterhaltung. Vor allem ihr freizügiges Auftreten wurde darin immer wieder thematisiert – und ebenso die Reaktion ihres Ex-Mannes, dem reichen Geschäftsmann Mark Pickston (55), der auch in der Serie auftrat. Seitdem die Reality-TV-Darstellerin der Sendung den Rücken gekehrt hatte, wurde es deutlich stiller um sie – bis jetzt: Denn Ampika sorgt mit einer Verlobung für Schlagzeilen!

Wie The Sun berichtet, hat der britische Großunternehmer David Sullivan um ihre Hand angehalten. Bereits im Juli – an ihrem 40. Geburtstag – soll der romantische Antrag stattgefunden haben. David soll sich im Oktober 2020 von der einstigen Erotikdarstellerin Emma Benton-Hughes (55) nach 25 Jahren Beziehung getrennt haben und dann mit Ampika zusammengekommen sein. Der 72-Jährige und seine Neu-Verlobte seien zudem schon seit Jahren miteinander befreundet gewesen.

"Sie haben einen großen Altersunterschied, aber sie sind total vernarrt ineinander", plauderte ein Insider aus. Deshalb wollen sie nun offenbar auch kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe machen. Ampika scheint übrigens ein Faible für ältere Männer zu haben – denn auch ihr Ex Mark Pickston ist immerhin 15 Jahre älter als sie.

Anzeige

Instagram / ampikapickston1 Ampika Pickston, TV-Star

Anzeige

Getty Images David Sullivan, Unternehmer

Anzeige

Instagram / ampikapickston1 Ampika Pickston, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de